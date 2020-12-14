Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 1 tutuklama

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden biri tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 21 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 3,64 gram esrar, 47 gram metamfetamin, 1,87 gram eroin, 180 paket kaçak sigara ve 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan