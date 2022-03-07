Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, uzun namlulu silah, silaha ait 2 şarjör, 352 fişek, 6 ruhsatsız tabanca, 4,12 gram eroin, 33,5 kilogram metamfetamin, 1,33 gram muhtelif uyuşturucu madde, gümrük kaçağı 21 bin 721 paket sigara, 1406 kilogram çay, 6 cep telefonu, 14 akıllı saat, 16 çift ayakkabı, 2 bin 155 muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca kentte, 17'si asayiş, 8'i kaçakçılık ve 7'si resmi belgede sahtecilik olmak üzere 32 şüphelinin daha yakalandığı, şüphelilerin yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi.