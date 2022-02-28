Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 47 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan aramalarda, 28,96 gram metamfetamin, 3,43 gram eroin, 4 tabanca fişeği, gümrük kaçağı 18 bin 775 paket sigara, 2 bin 950 inşaat malzemesi, kamyon ve çekiciye ait 278 malzeme, 200 kilogram çay, 51 elektronik sigara tütünü, 13 cep telefonu aksesuarı, 11 çift ayakkabı, 10 cep telefonu, 4 kilogram nargile tütünü, resmi belgede sahtecilik olayına ilişkin sahte pasaport ele geçirildi. 5 zanlı tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı."

Açıklamada, ayrıca 15'i kaçakçılık ve 11'i asayiş olmak üzere 26 şüphelinin daha yakalandığı, şüphelilerin yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi.