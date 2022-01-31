Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 60 kişi yakalandı - Haberler
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 60 kişi yakalandı

AA, Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 60 kişi yakalandı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 60 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 60 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 60 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 5 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 6 şarjör, 97 fişek, 58,11 gram eroin, 2,62 gram metamfetamin, 9 sentetik ecza maddesi, kaçak 19 bin 543 paket sigara, 1020 elektronik sigara, 256 araç lastiği, 90 çift ayakkabı, 20 kol saati, 16 paket çay ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, resmi belgede sahtecilik suçundan yakalanan 26 zanlı, yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şırnak, Habur, Güncel, Haber

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