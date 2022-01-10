Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 55 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 55 şüpheliden 18'i tutuklandı, 7 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda, av tüfeği, tabanca, kuru sıkı tabanca, 2 şarjör, 63 fişek, 2,26 gram metamfetamin, 1,4 gram esrar, 1,1 gram eroin, gümrük kaçağı 15 bin 898 emtia malzemesi, 7 bin 900 paket sigara, 171 bin 820 ilaç, 5 bin ilaçlara ait bandrol, 716 cep telefonu, 38 güneş gözlüğü 32 parfüm, 25 kilogram çay, 14 akıllı saat, 16 elektronik malzeme, 2 bin 800 makaron ile 503 sikke ele geçirildi.

İlde ayrıca, 14'ü kaçakçılık, 12'si asayiş ve 1'i terör suçundan 27 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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