Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 11,15 gram esrar, 3,32, gram eroin, 2,1 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 2 bin 370 paket sigara, 18 cep telefonu, 6 oyun konsolu ile sahte çek ele geçirildi.

Yakalanan 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca, 17'si kaçakçılık, 12'si asayiş, 1'i resmi belgede sahtecilik ve 1'i terör suçundan olmak üzere 31 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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