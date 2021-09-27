Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında bir kişi tutuklandı - Haberler
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında bir kişi tutuklandı

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında bir kişi tutuklandı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 811,32 gram metamfetamin, 16,14 gram eroin, 1,05 gram bonzai, 3 sentetik ecza maddesi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 6 bin 60 paket sigara ile 12 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 28 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Ayrıca, 9'u asayiş, 8'i kaçakçılık, 3'ü terör ve 2'si de resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri
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