Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 1,35 gram esrar, 0,57 gram metamfetamin, 0,47 gram eroin, gümrük kaçağı 1000 paket sigara, 181 cinsel içerikli ürün ile 28 cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan 14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda 28 şüpheli yakalandı.

13'ü asayiş, 11'i kaçakçılık, 1'i terör ve 3'ü resmi belgede sahtecilik suçundan yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.