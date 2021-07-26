Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, uyuşturucu, gümrük kaçağı tabanca, 3 sentetik ecza maddesi, 1430 paket sigara ve 12 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük