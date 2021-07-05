Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, uyuşturucu, gümrük kaçağı 6 bin 999 paket sigara, 377 paket elektronik sigara, 40 cep telefonu ve 38 şişe içki ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler
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