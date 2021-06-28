Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 zanlı yakalandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 2 tabanca, 2 şarjör, 6 fişek, uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, 16 bin 200 sigara sarma kağıdı, gümrük kaçağı 2 bin 600 paket sigara ve 29 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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