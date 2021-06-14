Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 37 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, yapılan aramalarda uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 3 bin 162 paket sigara, 177 araç lastiği, 157 cep telefonu, 11 korsan oyun CD'si ve 4 oyun konsolunun ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sinin tutuklandığı, diğerlerinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
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