Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 zanlı yakalandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda uyuşturucu, gümrük kaçağı 5 bin 600 litre akaryakıt, 1200 paket sigara, 20 cep telefonu ve 9 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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