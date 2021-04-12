Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 16,39 gram esrar, 11,42 gram metamfetamin, 2,18 gram eroin, 2,83 gram skunk, 1,19 gram sentetik kannobinoid, gümrük kaçağı 3 bin 690 paket sigara, 1172 cep telefonu aksesuarı, 104 şişe içki, 76 cep telefonu, 9 güneş gözlüğü, 4 dijital bileklik, 4 dijital saat ve 4 dijital çakmaklık ele geçirildi, 51 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yakalanan 20 zanlı, işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük