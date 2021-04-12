Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 16,39 gram esrar, 11,42 gram metamfetamin, 2,18 gram eroin, 2,83 gram skunk, 1,19 gram sentetik kannobinoid, gümrük kaçağı 3 bin 690 paket sigara, 1172 cep telefonu aksesuarı, 104 şişe içki, 76 cep telefonu, 9 güneş gözlüğü, 4 dijital bileklik, 4 dijital saat ve 4 dijital çakmaklık ele geçirildi, 51 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yakalanan 20 zanlı, işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Nur Sürer Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ünal Karaman Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:21:06. #1.15#
title