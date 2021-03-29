Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden 19'u tutuklandı
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden 19'u tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden 19'u tutuklandı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım
Aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, gümrük kaçağı 176 güneş gözlüğü, 4 bin 70 paket sigara, 650 kilogram çay, 650 litre akaryakıt, 522 muhtelif inşaat malzemesi, 215 şişe içki, 30 araç lastiği ve 21 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklandı, 35'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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