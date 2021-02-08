Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 49 kişi gözaltına alındı
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 49 kişi gözaltına alındı

08.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:44
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 49 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 49 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlar kapsamındaki aramada, tabanca, şarjör, 6 fişek, 5,7 gram esrar, 83,40 gram eroin, 21,55 gram metamfetamin, uyuşturucu aparatı ile kaçak 295 paket sigara, 300 paket elektronik sigara, 52 kilogram tütün, 55 cep telefonu ve 40 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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