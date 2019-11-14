Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

14.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:08

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynakları kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-10 Kasım'da kent merkezi ile bazı ilçelerde operasyonlar yapıldı.

Operasyonda 46 şüpheli yakalanırken, söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 3,71 gram metamfetamin, 5,87 gram eroin, 131,34 gram esrar, gümrük kaçağı 6 bin 267 paket sigara, 110 litre akaryakıt, 113 cep telefonu, 169 cep telefon aksesuarı, 24 kilogram çay, 38 kilogram nargile tütünü ile 5 sentetik madde, 53 çift ayakkabı ve muhtelif giysi ele geçirildi.



Gözaltına alınan 46 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA