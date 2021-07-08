Şırnak'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı
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Şırnak'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı

Şırnak'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından narkotik suçların engellenmesine yönelik Cizre ve Silopi Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 143,83 gram eroin, 63,9 gram metamfetamin, 47,07 gram esrar, 13 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanmaya yarayan 2 aparat ve hassas terazi ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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