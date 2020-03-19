Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
19.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:52
Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Uludere Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramada 1,43 gram esrar, 225,27 gram eroin, 11,37 gram metamfetamin ile 147,90 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA