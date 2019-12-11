Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

11.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:00
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla H.Ö. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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