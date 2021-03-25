Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 18'i tutuklandı
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Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 18'i tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 18'i tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu
Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından narkotik suçların engellenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre ve Silopi Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde planlı çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda Şırnak ile Cizre ve Silopi ilçelerinde 23 Mart'ta düzenlenen operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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