Şırnak'ta hassas burunlu köpeklerle narkotik operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta hassas burunlu köpeklerle narkotik operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Şırnak'ta hassas burunlu köpeklerle narkotik operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hassas burunlu köpeklerle birlikte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde hassas burunlu köpeklerle birlikte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gece baskını düzenledi. Operasyona Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve hassas burunlu 3 narkotik detektör köpeği katıldı. Şüphelilerin ikametlerinde narkotik detektör köpeği "Stark", "Su" ve "Erez'in desteği ile yapılan aramalarda 105 gram eroin ve 4,7 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Melih Yiğit/İHA)

Şırnak'ta hassas burunlu köpeklerle narkotik operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak'ta hassas burunlu köpeklerle narkotik operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak'ta hassas burunlu köpeklerle narkotik operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Şırnak, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title