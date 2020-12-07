Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
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Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

07.12.2020 19:45 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:48
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 184,4 gram eroin, 18,82 gram sentetik uyuşturucu, 139,47 gram esrar, 0,98 gram bonzai ve 1350 lira para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B, H.D, H.U, M.M.S, S.Y, S.D. ve C.O. tutuklandı, S.G, F.G. ve O.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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