Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

09.01.2021 23:20 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:25
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma kapsamında 2 şüphelinin uyuşturucu satışı yaptıklarını belirledi. Harekete geçen ekipler, adreslerini belirledikleri 2 şüphelinin evine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada; uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 hassas terazi, 12 gram eroin, 16 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu hap, 108 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen toz halinde madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 21 adet fişekle uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 3 bin 215 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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