Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 19 kişi gözaltına alındı.
06.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:07
ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 19 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Mart- 5 Nisan'da, kent genelinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda bir miktar esrar, metamfetamin ve eroin ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucuya el koyarken, 19 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Kaynak: DHA