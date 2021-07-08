Şırnak'ta uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet müdürlüğü ekipleri, soruşturmalar kapsamında Cizre ve Silopi ilçelerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan