Şırnak'ta umre ödüllü siyer sınavı yapıldı

02.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:10

Şırnak'ta Peygamber Sevdalıları Vakfınca umre ödüllü siyer sınavı gerçekleştirildi.



Vakıfça geleneksel olarak düzenlenen sınav, bu yıl "O'nu Oku O'nu Yaşa" temasıyla Şırnak Lisesinde gerçekleştirildi.



Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Temsilcisi Nurettin Tatar, sınavı 8 yıldır düzenlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hamd olsun 7'den 70'e bir katılımın olduğunu görüyoruz bu da bizi sevindiriyor. Her yıl bu katılım daha da fazla olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle gençlerden büyük bir katılım var. Yarışmaya katılanların bazıları verilecek umre ödülü başta olmak üzere bilgisayar, altın, kol saatini kazanmak için giriyor bazıları da peygamber efendimizin hayatını daha iyi anlamaları için katılıyor. Bu yıl Şırnak'ta kent merkezinde 1200, il genelinde de yaklaşık 7 bin kişi sınava katıldı."

Sınava katılan Ayetullah Uslu, "Peygamber efendimizin hayatını daha iyi anlamak ve hayatımızda tatbik etmek, sınavda dereceye girenlere çeşitli hediyelerde veriliyor verilmezse bile bu sınavın kaybedeni yok." dedi.

Kaynak: AA