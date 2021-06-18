Şırnak'ta UMKE İl Eğitim Tatbikatı yapıldı
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Şırnak'ta UMKE İl Eğitim Tatbikatı yapıldı

Şırnak'ta UMKE İl Eğitim Tatbikatı yapıldı
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen UMKE İl Eğitim Tatbikatı gerçeği aratmadı.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen UMKE İl Eğitim Tatbikatı gerçeği aratmadı.

İl Sağlık Müdürlüğünce Uludere yolu Yeşilyurt Mahallesinde düzenlenen ve UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekiplerinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği, meydana gelen patlamada arama kurtarma faaliyeti yürütüldü.

Tatbikatta, itfaiye ekipleri patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti, yaralılar ambulanslara taşındı, ağır yaralı bir kişi de ambulans helikopterle alındı.

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Şırnak'ta ilk defa UMKE İl Eğitim Tatbikatını gerçekleştirdiklerini belirterek, tatbikata destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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