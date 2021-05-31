ŞIRNAK'TA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER İÇİN KİTAP KAMPANYASI
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ŞIRNAK'TA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER İÇİN KİTAP KAMPANYASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumu kütüphanelerine bağışlanmak üzere, 'Bir Kitap Bir Umut' kampanyası kapsamında, Şırnak Adliye Sarayı önünde kitap bağışı standı kuruldu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumu kütüphanelerine bağışlanmak üzere, 'Bir Kitap Bir Umut' kampanyası kapsamında, Şırnak Adliye Sarayı önünde kitap bağışı standı kuruldu.

Ceza İnfaz Kurumu kütüphanelerine bağışlanmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bir Kitap Bir Umut' kampanyası Şırnak'ta da başlatıldı. Şırnak Adalet Sarayı önünde kurulan stantla başlatılan kampanyaya, Vali Ali Hamza Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve diğer yetkililer katıldı.

Kampanyaya kitap bağışında bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Kitap gibi, kitap okumak gibi, ziyadesiyle önemli bir konuda ceza, infaz kurumlarında okumaya teşvikin yapılması, çok önemli. Şırnaklı hemşehrilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Değişik vesileler ile kitap kampanyaları yapılıyor. Bazen okul kütüphanelerimiz için, bazen gençlerimiz, çocuklarımız için. Bugün de ceza infaz kurumları için yapılıyor. Kampanyanın başlangıcından bu yana 800 bin kitap ödünç alınmış. Demek ki ilgi var. Biz de Şırnak özelinde önemli ölçüde kitap toplanacağına inanıyoruz. Herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum" dedi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al da, "Kampanyamız 15 gün kadar sürecek. Arkadaşlarımız 15 gün boyunca buradan bağışları almaya devam edecek. Buraya gelip bağış yapamayanlar ise, Cezaevleri Tevkif Müdürlüklerine kargo ile gönderebilirler? diye konuştu.

ŞIRNAK'TA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER İÇİN KİTAP KAMPANYASI
ŞIRNAK'TA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER İÇİN KİTAP KAMPANYASI
ŞIRNAK'TA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER İÇİN KİTAP KAMPANYASI
ŞIRNAK'TA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER İÇİN KİTAP KAMPANYASI
ŞIRNAK'TA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER İÇİN KİTAP KAMPANYASI
ŞIRNAK'TA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER İÇİN KİTAP KAMPANYASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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