Son dakika: Türk Kızılayın kadın gönüllüleri hastanede kitaplık oluşturdu - Haberler
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Son dakika: Türk Kızılayın kadın gönüllüleri hastanede kitaplık oluşturdu

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Türk Kızılayın kadın gönüllüleri, Şırnak Devlet Hastanesinde kitaplık oluşturdu.

ŞIRNAK (AA) - Türk Kızılayın kadın gönüllüleri, Şırnak Devlet Hastanesinde kitaplık oluşturdu.

Türk Kızılay Şırnak Kadın Birimi Başkanı Nazlı Altürk, gazetecilere, refakatçilerin boş vakitlerini okuyarak değerlendirmesi için hastanede kitaplık oluşturduklarını söyledi.

Hastanede kitaplık kurarak farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Altürk, "Servislerde, polikliniklerde ve bekleme salonunda kitaplık yaptık. Hayırseverlerden, gönüllerden topladığımız ve satın aldığımız kitapları raflara yerleştirdik. Hastaneye gelenler, çocuklarıyla kitap okuyabilir. Böylece buradaki zamanlarını daha verimli geçirmiş olacaklar." dedi.

Kızılay gönüllüsü Gamze Yorulmaz da amaçlarının hastanede bekleyen kişilerin boş zamanlarını kitap okuyarak geçirmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Refakatçilerden Gülsün Gül, Türk Kızılay kadın gönüllülerine bu güzel uygulama için teşekkür etti.

Bekleme salonunda kitap okuduğunu ifade eden Gül, "Bu bizim için çok iyi oldu. Bu sayede boş zamanlarımızı daha verimli geçirebiliriz." diye konuştu.

Son dakika: Türk Kızılayın kadın gönüllüleri hastanede kitaplık oluşturdu

Son dakika: Türk Kızılayın kadın gönüllüleri hastanede kitaplık oluşturdu

Son dakika: Türk Kızılayın kadın gönüllüleri hastanede kitaplık oluşturdu

Son dakika: Türk Kızılayın kadın gönüllüleri hastanede kitaplık oluşturdu

Son dakika: Türk Kızılayın kadın gönüllüleri hastanede kitaplık oluşturdu

Son dakika: Türk Kızılayın kadın gönüllüleri hastanede kitaplık oluşturdu

Son dakika: Türk Kızılayın kadın gönüllüleri hastanede kitaplık oluşturdu

Son dakika: Türk Kızılayın kadın gönüllüleri hastanede kitaplık oluşturdu

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AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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