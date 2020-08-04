Şırnak'ta trafik kazası: 4 yaralı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 EL 058 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA