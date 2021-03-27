Şırnak'ta trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Sırtköy beldesinde, Osman Urat (48) yönetimindeki 27 AG 805 plakalı otomobil ile Abdullah Dündar (40) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Araç sürücüleri Urat ve Dündar'ın yanı sıra araçlarda bulunan Kezban Aşkın ile M. Ali Önder kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Rojin Aşkın ve Veli Önder ile ismi öğrenilemeyen bebek ilk müdahalenin ardından İdil ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan