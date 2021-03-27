Şırnak'ta trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakası henüz plakası öğrenilemeyen Mehmet Ali Önder (40) yönetimindeki hafif ticari araç ile plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Sürücü Önder ve araçlarda bulunan 3 kişi, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berat Baştuğ