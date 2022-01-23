Şırnak'ta, TIR'ın gizli bölmelerinde 52 kilo 638 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Şırnak'ta, TIR'ın gizli bölmelerinde 52 kilo 638 gram eroin ele geçirildi

Şırnak'ta, TIR'ın gizli bölmelerinde 52 kilo 638 gram eroin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Uludere ilçesinde durdurulan bir TIR'da yapılan aramada 52 kilo 638 gram eroin ele geçirildi, sürücüsü gözaltına alındı.

ULUDERE, ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK  İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Uludere ilçesinde durdurulan bir TIR'da yapılan aramada 52 kilo 638 gram eroin ele geçirildi, sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Uludere ilçesinde dün bir ihbar üzerine durdurdukları TIR'da arama yaptı. dedektör köpek ile yapılan aramada TIR'ın gizli bölmelerine saklanmış 52 kilo 638 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücünün emniyetteki sorgusu devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uludere, Eroin, Güncel, Haber

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