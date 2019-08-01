Şırnak'ta teslim olan 4 PKK'lı terörist tutuklandı

Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan 5 PKK'lı teröristten, aralarında gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan teröristin de bulunduğu 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğüne 4'ü ikna yoluyla 5 PKK'lı teröristin teslim olmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 teröristten, Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde 300 bin lira ödülle aranan A.Y. ile D.D, B.E. ve R.A, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından 4 terörist, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Bir teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şırnak'ta 25 Temmuz'da jandarma ve emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu 4'ü ikna yoluyla 5 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklanmış, teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle arandığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA