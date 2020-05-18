Şırnak'ta ters laleler çiçek açtı, belediye başkanı koparılmaması konusunda vatandaşları uyardı
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Şırnak'ta ters laleler çiçek açtı, belediye başkanı koparılmaması konusunda vatandaşları uyardı

Şırnak'ta ters laleler çiçek açtı, belediye başkanı koparılmaması konusunda vatandaşları uyardı Şırnak dağlarında yetişen endemik bitki türü olan ters lale çiçek açmaya başladı.

Şırnak'ta ters laleler çiçek açtı, belediye başkanı koparılmaması konusunda vatandaşları uyardı
18.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:08

Şırnak'ta ters laleler çiçek açtı, belediye başkanı koparılmaması konusunda vatandaşları uyardı

ŞIRNAK - Şırnak dağlarında yetişen endemik bitki türü olan ters lale çiçek açmaya başladı. Beytüşşebap İlçe Belediye Başkanı Habip Aşan, pancar toplamaya giden vatandaşlar tarafından ters lalenin kökünden koparıldığını kaydederek, endemik bitki türüne sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Ters lale, Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri ve Hakkari, Van, Ağrı, Siirt ile Bitlis dağlarında yetişiyor. Bir yıl boyunca sadece 20 gün çiçek açan ters lale, ilkbahar aylarında dağlarda pancar toplayan vatandaşlar tarafından kökünden koparıldığı belirlendi.

Beytüşşebap Belediye başkanı Habip Aşan pancar toplayan vatandaşlara çağrıda bulunarak ters lale çiçeğine sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Aşan "Ters lale çiçeğimiz gün gittikçe yok oluyor. Asıl vatanı Şırnak Beytüşşebap ve Hakkari Cilo dağları olan bu endemik bitki türünü korumamız gerek. İlkbahar aylarında pancarcılar dağa gidip bunlara zarar veriyor. Koparıp evlerine getiriyor. Lütfen, herkes duyarlı olsun, bu güzel çiçekler dağlarda daha güzeldir. Neslinin tükenmemesi için belediye olarak projeler hazırladık ve bunların neslini devam etmek amaçlı çalışmalarımızı başlattık. Tekrar belirtmek isterim, ciddi anlamda bir azalma var, ters lale bahçeleri vardı eskiden şimdi ise nadiren bulunuyor. Yok olan çiçek literatürüne girmemesi için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz inşallah" dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bir çok ilde yetişen endemik bitki türü olan ters lalelerde geçen yıllara nazaran azalma olduğunu aktaran Aşan ters lale bahçelerini tekrar oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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