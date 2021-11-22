Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 34 gözaltı

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 34 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 - 21 Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 7 kilogram 233,61 gram eroin, 416,57 gram metamfetamin, 10,66 gram esrar, 1 adet bong düzeneği, 1 adet hassas terazi, 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 21'i kaçakçılık, 11'i asayiş suçlarından, 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan ve 1'i terör suçundan olmak üzere 34 şüpheli gözaltına alındı.

(Melih Yiğit/ İHA)