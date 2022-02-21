Terörün finans kaynaklarına darbe: 83 gözaltı - Haberler

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Terörün finans kaynaklarına darbe: 83 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 83 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14 - 20 Şubat 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 17 kilo 790,05 gram eroin, 627,75 gram metamfetamin, 2,17 gram esrar, 68 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet bong düzeneği, 16 bin 728 paket kaçak sigara, 57 adet cep telefonu, 64 adet cep telefonu aksesuarı, 4 adet elektronik sigara ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 59'u kaçakçılık, 21'i asayiş suçlarından, 2 şüpheli terör ve 1 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere 83 şüpheli gözaltına alındı.

(Melih Yiğit/ İHA)

Terörün finans kaynaklarına darbe: 83 gözaltı

Terörün finans kaynaklarına darbe: 83 gözaltı

Terörün finans kaynaklarına darbe: 83 gözaltı

Terörün finans kaynaklarına darbe: 83 gözaltı

Terörün finans kaynaklarına darbe: 83 gözaltı

Terörün finans kaynaklarına darbe: 83 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Finans, Şırnak, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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