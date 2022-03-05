Şırnak'ta terör suçundan aranan zanlı yakalandı - Haberler

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Şırnak'ta terör suçundan aranan zanlı yakalandı

AA, Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak'ta terör suçundan aranan zanlı yakalandı

Şırnak'ta hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunan şüpheli yakalandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan araması bulunan M.S.K'nın İdil ilçesine bağlı Yalaz köyünde göçer çadırlarında bulunduğu bilgisi üzerine operasyon yapıldı.

Operasyonda, zanlı yakalandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Jandarma, Şırnak, Terör, Güncel, Haberler

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