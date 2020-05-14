Şırnak'ta terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon sürüyor (3) NOT: 'Şırnak'ta terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon sürüyor' başlıklı haberin 'SİLAH, MÜHİMMAT VE ÖRGÜTSEL MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ' ara başlıklı eki ile fotoğrafların yerine aşağıdaki ek haber ile yeni fotoğrafların kullanılması rica olunur.

NOT: 'Şırnak'ta terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon sürüyor' başlıklı haberin 'SİLAH, MÜHİMMAT VE ÖRGÜTSEL MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ' ara başlıklı eki ile fotoğrafların yerine aşağıdaki ek haber ile yeni fotoğrafların kullanılması rica olunur.

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SİLAH, MÜHİMMAT VE ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde, dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, makineli tüfek, otomatik silahlar, patlayıcılar ile mühimmat ve örgütsel dökümanların ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca, Şırnak kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda; 1 roketatar, 1 makineli tüfek, 4 piyade tüfeği, 4 roketatar mühimmatı, 2 EYP düzeneği, 14 el bombası ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirilmiştir."

Kaynak: DHA