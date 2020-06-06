Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 şüpheli yakalandı Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde şehir ve gençlik yapılanmalarına yönelik operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde şehir ve gençlik yapılanmalarına yönelik operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce PKK/KCK terör örgütünün sözde şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA