Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 6'sı tutuklandı.
10.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:56
Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 6'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişiden 6'sı tutuklandı, 14'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Diğer 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA