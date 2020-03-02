Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı

02.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:10

Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA