Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon 4 zanlı tutuklandı - Haberler
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon 4 zanlı tutuklandı

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon 4 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15-21 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişiden 1'i ilgili ildeki birime teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen 11 kişiden 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

16 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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