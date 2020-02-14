Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

14.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:56

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 21. yılı nedeniyle gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi amacıyla terör örgütünün YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanmasında faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, tabanca, 9 fişek, av tüfeği, 2 gram uyuşturucu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, haklarında yakalama kararı verilen 6 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA