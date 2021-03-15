Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama
15.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:41
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 8-14 Mart'ta kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 şüheli de serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN