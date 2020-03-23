Şırnak'ta terör operasyonunda tutuklama ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 1'i tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 16-22 Mart tarihlerinde terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda PKK şüphelisi 9, FETÖ şüphelisi ise 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden 11'i serbest bırakıldı, 1'i ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA