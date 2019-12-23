Şırnak'ta terör operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı
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Şırnak'ta terör operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

23.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:32
Şırnak'ta terör operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı

'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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