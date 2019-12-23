Şırnak'ta terör operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.