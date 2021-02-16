Şırnak'ta terör operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Şırnak'ta terör operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

16.02.2021 22:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:13
Şırnak'ta terör operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ŞIRNAK'ta, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan H.A.'nın adreslerinde yapılan aramalarda 4'ü uzun namlulu 9 tüfek ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

ŞIRNAK'ta, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan H.A.'nın adreslerinde yapılan aramalarda 4'ü uzun namlulu 9 tüfek ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan H.A.'nın merkeze bağlı Çadırlı ve Yeniaslanbaşar köylerindeki adreslerinde terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Adreslere düzenlenen operasyonda, 4'ü uzun namlulu 9 tüfek ile bunlara ait 1032 fişek, 4 el bombası, 1 dürbün, 1 kamuflajlı hücum yeleği ve 1 uyku tulumu ele geçirildi.Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan H.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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