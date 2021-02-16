Şırnak'ta terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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Şırnak'ta terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

16.02.2021 21:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:08
Şırnak'ta terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta çok sayıda silah ve el bombasının ele geçirildiği terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ta çok sayıda silah ve el bombasının ele geçirildiği terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışma sonucunda "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma dosyası bulunan şüpheli H.A'nın merkeze bağlı Çadırlı köyünde bulunan çadırlarında ve Yeniaslanbaşar köyünde bulunan konutunda terör örgütü PKK'ya ait silah ve malzeme bulunduğu bilgisi elde edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda H.A. yakalandı. Söz konusu bölgede yapılan aramalarda, 9 tüfek ile tüfeğe ait 12 şarjör, 1034 fişek, 4 el bombası, gündüz görüş dürbünü, kamuflajlı hücum yeleği, leşker kıyafeti ve uyku tulumu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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